Cine este barbatul de care s-a indragostit Diana Belbita la Exatlon? Imaginile care au dat-o de gol pe Faimoasa

Faimosii au dat-o de gol pe Diana Belbita, dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai tine dieta. “Printesa Razboinica“ a marturisit ca nu poate renunta la dulciurile oferite, desi tine dieta pe baza de orez, asta deoarece este printre concurentele care s-ar fi ingrasat de cand a intrat in competitie.

Colegii ei nu s-au putut abtine si au dezvaluit adevaratul motiv pentru care “Belbi“ s-ar fi pus pe slabit. “E indragostita! Simplu. Hai sa trecem mai departe”, a dezvaluit Vladimir Draghia, iar Diana s-a multumit doar sa zambeasca.

De cine s-a indragostit Diana Belbita?

Fanii Exatlon nu au putut lasa lucrurile asa, multi dintre ei cred ca persoana de care s-ar fi indragostit Diana este chiar Alex, din echipa adversa. Imaginile care ar fi dat-o de gol ar fi fost cele de la petrecerea de Paste.

Acolo, Diana Bebita a stat mult langa Alex si au fost momente in care aceasta a fost surprinsa uitandu-se intr-un anumit mod la Razboinic. De altfel, si in timpul mini-game-urilor sau la jocurile de Quiz, Diana Belbita zambeste mai mult si face glume in momentul in care in fata ei se afla Alex.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.