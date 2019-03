Cine este Bianca Andreescu, castigatoarea trofeului de la Indian Wells 2019

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Andreescu a castigat turneul feminin de tenis de la Indian Wells, California, iar victoria i-a bucurat extrem de mult pe romani, desi tanara joaca pentru Canada, tara adoptiva a parintilor ei. Bianca a avut sustinatori in tara de origine si inainte de Indian Wells, dar si-a castigat nenumarati fani dupa voctoria de la Indian Wells, cand a avut un mesaj special pentru romani, in limba romana: “Multumesc ca sunteti cu mine si va iubesc”. Bianca Andreescu, “noua stea a tenisului mondial feminin”, are doar 18 ani si a castigat titlul de la Indian Wells din postura de jucatoare participanta gratie unui wildcard primit din partea organizatorilor. Bianca Andreescu s-a nascut la 16 iunie 2000 in Mississau ...