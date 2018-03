Cine este 'extraterestra' Ata? Misterul mumiei fetitei descoperite in desertul Atacama a fost dezlegat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu 15 ani, un trup mumifiat nu mai mare de 12 centimetri si care parea a fi al unei creaturi sinistre - descoperire facuta in desertul Atacama din Chile, a reusit sa aprinda comunitatea celor amatori de teorii ale conspiratiei si de scenarii despre extraterestri. In 2013, testele ADN si efortul stiintifici al lui Garry Nolan, de Universitatea Stanford, au revelat faptul ca mumia apartine unei fetite, numita de oamenii de stiinta Ata, de la desertul Atacama. Inainte de cerceteze AND-ul, Garry Nolan credea ca mumia avea sute de mii de ani vechime, asta pentru ca desertul Atacama este unul dintre cele mai secetoase locuri de pe Terra, iar trupul ar fi putut ramane conservat pentru o perioada lunga de timp. ...