Cine este și ce salariu are șeful jandarmilor de la protestul #Rezist Diaspora! A fost 'preferatul' președintelui

Ce este si cum functioneaza stomatologia digitala Stomatologia digitala este o imbinare de tehnologii de ultima generatie, care ajuta la stabilirea unor tratamente cat mai precise si eficiente. Practic, tehnicile traditionale sunt inlocuite cu metode digitale.

Un nou mineral, niciodata gasit pana acum pe Terra, a fost descoperit in Siberia Vanatorii de aur din Rusia au gasit, in urma cu doi ani, un meteorit despre care credeau ca ar fi continut metale pretioase. S-a dovedit ca asa ceva nu continea, insa avea altceva pretios in compozitie: un mineral nemaivazut pana acum pe Pamant.

Fosta avocata a lui Dragnea o 'desfiinteaza' pe Carmen Dan: 'Ma astept ca procurorii militari sa ii sanctioneze pe jandarmi' Avocata Maria Vasii, cea care l-a reprezentat pe Liviu Dragnea în dosarul Referendumul, critică în termeni duri intervenţia jandarmilor de la mitingul de vineri seară, dar şi lăurile de poziţie ale ministrului de Interne, Carmen Dan."Sunt solidartă cu strigătul de durere al cetăţenilor români din af ...

Mihai Șora, primit cu aplauze in Piața Victoriei Filosoful Mihai Șora, ajuns la venerabila vârstă de 101 ani, a revenit și sâmbătă în Piața Victoriei, în ciuda riscului de a izbucni un nou atac cu gaze lacrimogene din partea Jandarmeriei. Citește mai departe...

Zeci de mii de romani au iesit iar in strada: Nu plecam pana nu plecati! Demisia! (Foto & Video) Zeci de mii de romani au iesit din nou in strada, sambata, in tara si in strainatate, pentru a cere demisia Guvernului Dancila. Spre deosebire de acum 24 de ore, manifestatiile de azi nu au fost marcate de violente.

O cunoscuta judecatoare, susținere totala pentru Jandarmerie: “A fost absolut justificat raspunsul lor” Unul dintre magistrații cunoscuți pentru luările publice de poziţie și-a declarat susținerea totală față de jandarmi și modul în care aceștia au intervenit, vineri seara, în Piața Victoriei. Judecătoarea Adina Daria Lupea, de la Secţia Penală a Curţii de Apel Cluj, consideră că răspunsul Jandarmerie ...

Soția cunoscutului prezentator TV, Mihai Mitoșeru, s-a dezbracat la plaja, iar noi am fost pe faza! Noemi Mitoșeru și-a făcut apariția pe o plajă din stațiunea Mamaia, iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1, a fost pe fază! Blondina și-a etalat trupul fără cusur, iar noi vă prezentăm, în exclusivitate, imaginile cu soția lui Mihai Mitoșeru într-un costum de baie minuscul. (Cele mai bune oferte laptopuri) Noemi Mitoșeru a profitat de vreme, și-a […] The post Soția cunoscutului prezentator TV, Mihai Mitoșeru, s-a dezbrăcat la plajă, iar noi am fost pe fază! appeared first on Cancan.ro.

Fostul sef ANAF, mesaj extrem de dur la adresa lui Dragnea, dupa violentele din Piata Victoriei: 'Bagati sobolanul in cusca. Altfel va da foc la tara!' Fostul preşedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu, transmite un mesaj foarte dur după incidentele de vineri seara din Piaţa Victoriei. Diaconu îl numele pe Liviu Dragnea şobolan şi susţine că liderul PSD este în stare să "dea foc la ţară".Vezi şi: Concluzie neaşteptată a cercetătorilor: ...

Declarație stupefianta a șefei PSD Diaspora Protestul din 10 august nu poate fi considerat o manifestaţie a Diasporei întrucât au fost prezenţi numai 2. Citește mai departe...