Cine este Ionut, “jaguarul” Echipei Razboinicilor de la “Exatlon”, cel care le-a umilit pe vedetele din Echipa Faimosilor!

Show-ul “Exatlon” a atras inca din prima editie, sute de mii de romani au urmarit cu sufletul la gura cea mai dura si completa competitie sportiva televizata din Romania! Douazeci de concurenti, doua echipe, cea a Faimosilor si cea a Razboinicilor, se dueleaza in probe sportive demne de o Olimpiada, in Republica Dominicana. Miza este una uriasa, castigatorul si singurul invingator va intra in posesia premiului de 100.000 de Euro.

Ionut Liviu, inginer de profesie, unul dintre cei zece concurenti care formeaza Echipa Razboinicilor, a fost surpriza de la “Exatlon”, cel care i-a uimit pe cei din Echipa Faimosilor prin agilitate. In cele doua runde ale primei probe, atunci cand duelul s-a dat intre Ionut - Andrei Stoica si Ion Oncescu, “razboinicul” a castigat punctele pentru echipa sa.

“A fost un joc foarte dur, cu multe obstacole. Cred ca ne-au subestimat, au avut prea multa incredere in ei...”, a spus acesta.

Luptand sub deviza de invingator, “Da, eu voi castiga <Exatlon>!”, cu o forta si o viteza de nedescris, Ionut a demonstrat ca este un adevarat gladiator. “Imi place necunoscutul, adrenalina si sunt sigur ca voi castiga!”, a spus acesta la debutul concursului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.