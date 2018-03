Cine este Irina Alexandra Tanase, iubita lui Liviu Dragnea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea si-a adus iubita la Congresul PSD din data de 10 martie. Irina Alexandra Tanase a stat in primul rand si l-a sorbit din priviri pe liderul social-democratilor. In varsta de 26 de ani Irina Alexandra Tanase are o legatura mai veche cu presedintele PSD. Tanara a avut primul job la Asesoft, compania lui Sebastian Ghita, fost membru al social-democratilor. In toamna lui 2013, tanara se angaja la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca asistenta a lui Liviu Dragnea. Conform jurnalistilor de la Rise Project, ea isi petrecea apoi sarbatorile de iarna in Brazilia, alaturi de seful ei. Dragnea era acea vreme casatorit cu Bombonica, iar cei doi au ajuns separat in tara sud-americana. Irina a fost i ...