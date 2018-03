Cine este noul Director Executiv EIT Forum Auto. Societatea colaboreaza cu dealeri autorizati din Constanta

EIT Forum Auto, reprezentantul oficial și unic importator Volvo pe piața autohtonă, anunță noua structură de conducere: începând cu februarie 2018, Ionuț Lupu preia funcția de Director Executiv. Anterior, Ionuț Lupu a fost General Manager al Diviziei Comerciale in cadrul Honda Trading România.Potrivit EIT Forum Auto, cu o experiență de peste 14 ani în domeniul vânzărilor de automobile, Ionuț Lupu este specializat pe segmentul de dezvoltare și creștere a business-ului, iar preluarea conducerii executive a Euro Inter Trade Corporation (EIT) vine ca o direcție firească in urma rezultatelor obținute în activitatea profesională.“Sunt încântat de acest nou capitol profesional și aștept cu mare interes demararea activităților alaturi de echipa EIT Corporation. Împreună, vom identifica noi oportunități de a ne menține în poziția de lider, de a ne crește perfomanțele și, cel mai important, de a continua să depășim așteptările clienților noștri. Am convingerea că noua structură va întări poziția EIT și percepția asupra autoturismelor marca Volvo pe piața din România”, a declarat Ionuț Lupu, Director Executiv al EIT Corporation.Adițional vastei experiențe pe care o are în domeniul auto, Ionuț Lupu este licențiat în Științe Economice și absolvent a două programe de masterat - Management și Strategie, respectiv Comerț Exterior, dar și un program MBA Executive dedicat persoanelor cu funcții de conducere. Parcursul său academic s-a derulat exclusiv în Franța și Marea Britanie. În sfera profesională a ocupat poziții de management în companii precum Dacia Commercial, Renault Commercial Roumanie sau Honda Trading Romania.Despre EIT Forum AutoEuro Inter Trade Corporation (EIT Forum Auto) este reprezentantul oficial și unic importator Volvo pe piața din România. EIT Forum Auto colaborează, în prezent, cu șase dealeri autorizați din București, Constanța, Cluj, Timișoara și Iași.