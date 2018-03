Cine este Oana Net, educatoarea din Timisoara care si-a ucis fiica si de ce ar fi comis crima

oana net educatoare timisoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O educatoare din Timisoara si-a ucis fiica in virsta de doar 4 ani si a incercat sa se sinucida. Crima i-a socat si pe anchetatorii veniti la fata locului. Oamenii legii au gasit-o pe fetita moarta, inecata in cada de la baie si cu venele taiate. In timpul cercetarii de la fata locului, mama criminala, pe numele ei Oana Net (38 de ani) a spus ca a inghitit erbicid pentru a se sinucide si a inceput sa vomite. Educatoarea a fost internata la Spitalul Judetean din Timisoara peste noapte, iar azi a fost dusa la audieri, pentru a da explicatii procurorilor. „Femeia a fost internata la Spitalul Judetean, pe sectie de Toxicologie, in urma unei tentative de sucicid prin ingestia de ...