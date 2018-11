Cine este preotul care si-a dat foc in ziua sfintirii Catedralei Mantuirii Neamului

Niciun eveniment major fara ceva neplacut. Cam asta se intampla de fiecare data in Romania in momente importante.

De data asta, protagonistul a fost un preot care a aparut ieri la toate posturile de stiri fiindca si-a dat foc in fata Catedralei Mantuirii Neamului.

Presa centrala scrie ca preotul care si-a dat foc ieri, in ziua sfintirii Catedralei Mantuirii Neamului, se numeste George Ciulei si ar fi fost implicat in trecut intr-un accident rutier in urma caruia o persoana a sfarsit.

Accidentul s-a produs pe 18 martie 2015 dupa ce Nicolae Chitu, un tanar de 26 de ani din Constanta a intrat pe contrasens pe bulevardul Aurel Vlaicu si a lovit puternic autoturismul condus regulamentar de preotul Ciulei de la Parohia Sfantul Apostol Andrei din Cernavoda.

Preotul a avut nevoie atunci de sute de ingrijiri medicale. In urma accidentului, Arhiepiscopia Tomisului a decis sa-l suspende si sa-l opreasca de la slujire unde activa de 12 ani.

Pe 16 noiembrie 2018, Consistoriul Mitropolitan a decis ca George Ciulei sa fie scos din treapta preotiei pentru „nerespectarea marturisirii de fidelitate eclesiala sau a juramantului depuse la absolvire sau la hirotonie si pentru neascultare fata de autoritatile bisericesti”.

„A fost un gest de protest, facut impotriva abuzurilor existente in biserica. Am avut parte de o judecata injusta, in care biserica ortodoxa a hotarat depunerea mea din treapta pe un considerent inexistent- o neascultare”, a marturisit preotul care si-a dat foc in aceasta dimineata in fata Catedralei Mantuirii Neamului.

