Cine este procurorul care vrea capul lui Tariceanu. Coordonator la Freedom House, ONG-ul de casa al Monicai Macovei

Procurorul care instrumentează dosarul în care se cere urmărirea penală a președintelui Senatului este Marius Bulancea, nimeni altul decât fostul consilier al Laurei Codruța Kovesi, informează Antena 3. Marius Bulancea, cercetat și el, alături de Kovesi, de Inspecția Judiciară, a coordonat pe bani mulți proiecte la asociația Freedom House, condusă de Cristina Guseth, prietena bună The post Cine este procurorul care vrea capul lui Tăriceanu. Coordonator la Freedom House, ONG-ul de casă al Monicăi Macovei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.