De multi ani, Mirela si Alexandru Vaida traiesc o foarte frumoasa poveste de dragoste. Cuplul s-a casatorit in anul 2010 si are impreuna doi copii, o fetita si un baietel, Carla si Vladimir. Cei doi asteapta venirea pe lume a celui de-al treilea copil, tot un baietel. Vedeta TV este o prezenta constanta in online in reuseste cu succes sa isi tina viata personala privata. Asadar, cine este si cu ce se ocupa sotul Mirelei Vaida?



Cine este si cu ce se ocupa sotul Mirelei Vaida

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare in nici macar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o parere altfel decat a mea, ceea ce este bine pentru ca ma completeaza.

E alegerea lui sa nu fie persoana publica, respect treaba asta. Calatoreste si acum, dar asta pentru ca este director comercial la o firma care are sediul in Sibiu, in Medias si ii place foarte mult pentru ca acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a dezvaluit Mirela Vaida pentru VIVA!.

