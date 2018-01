Cine este Simona Camelia Marcu, noua presedinta a Consiliului Superior al Magistraturii

Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, in functia de noul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Ea a primit votul a 11 dintre cei 19 membri ai CSM.

„Consider ca am ajuns intr-un moment al carierei mele in care atat experienta profesionaala, cat si cea umana au aptitudinea de a justifica o validare a candidaturii sale. Cinci obiective fundamentale contureaza proiectul meu si se suprapun cu directiile de actiune pe care CSM si le-a asumat anul trecut. Vreau sa indeplinim mai departe rolul de garant al independentei justitiei”, a spus Simona Camelia Marcu in prezentarea candidaturii sale, conform News.ro.

Simona Camelia Marcu s-a nascut in 12 iunie 1966, fiind promovata de la 1 iunie 2006 in functia de judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.

Simona Camelia Marcu a absolvit, in 1988, Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.

Intre 1988 si 1990 a fost jurisconsult la Consiliul Popular al comunei Lehliu din Calarasi. Intre 1990 si 1999 a fost judecator la Tribunalul Bucuresti. In 1999, timp de sase luni, a fost vicepresedintele Tribunalului Bucuresti.

Din 1999 pana in 2003 a fost judecator si presedinte al Sectiei de Contencios Administrativ la Curtea de Apel Bucuresti.

A continuat sa lucreze ca judecator la Curtea de Apel Bucuresti pana in 2006. In 2006, a devenit memru in Consiliul Stiintific al Institutului National al Magistraturii. Din 2006, a fost judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Conform ultimei sale declaratii de avere din iunie 2017, judecatoarea are un apartament de 143 de metri patrati si o casa de 285 de metri patrati in Bucuresti. Tot in declaratie sunt mentionate si proprietati ale sotului sau, avocatul Vasile Gil - o casa in Alexandria si terenuri in Bucuresti, Mogosoaia si Alexandria. Simona Marcu detine si doua autoturisme Alfa Romeo si Peugeot, precum si bijuterii in valoare de 6.000 de euro.

Totodata, are si credite la banci in valoare totala de peste 183.000 euro. La capitolul venituri, judecatoarea a mentionat suma de 227.861 de lei incasata ca judecator la ICCJ, 24.747 de lei obtinuti ca membru in comisii de concurs la CSM, 14.612 de lei ca formaror la Institutul National al Magistraturii si 17.550 de lei din inchirierea apartamentului din Bucuresti. In declaratie se mentioneaza si veniturile Cabinetului de avocatura Vasile Gil, in suma de 437.978 de lei.

