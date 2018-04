Cine este soferul care a provocat accidentul mortal din Galati: “Nu avea mania vitezei”

Accident Galati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soferul acuzat de producerea accidentului de luni din judetul Galati, in care 3 persoane au murit si alte 7 au fost ranite, este un preot. El le-a marturisit anchetatorilor ca a intrat intr-o depasire neregulamentara, cand se intorcea de la gara. De acolo ii luase pe socrii sai, care veneau in vizita cu ocazia sarbatorilor pascale. Din pacate, rudele sale au murit. Preotul este cercetat pentru vatamare corporala si ucidere din culpa. Preotul are 45 de ani si slujeste intr-o parohie din comuna Independenta, de langa Galati. Luni se intorcea acasa, cu rudele pe care le-a luat de la gara, iar la un moment dat, pe drum a intrat intr-o depasire ilegala, intr-o zona cu vizibilitate redusa. S-a izbit fr ...