Cine este victima care a murit in zona magazinului Tomis din Constanta. "Era ca o primavara"

Conform portalului de instanţe, îşi desfăşura activitatea de judecător la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.Avocatul Alexandru Niţă avea o relaţie de prietenie strânsă cu judecătoarea. Din păcate, el consideră că pasiunea ei pentru triciclu a fost cea care a condus-o spre tragedia de sâmbătă."O cunoşteam de mulţi ani, aveam o relaţie bună, prietenească, chiar dacă nu aveam nicio conexiune profesională, căci eu mă ocup de penal, iar dânsa se ocupa strict de civil. Dar asta nu înseamnă că nu putem fi prieteni. Relaţia era una de respect, de prietenie. Am aflat la telefon, am fost sunat de cineva, mi-a dat vestea. Eram la volan, am oprit. Nu mă aşteptam. Era total neaşteptat. Era o fire veselă, plină de viaţă, un om care avea atâta viaţă şi era atât de tonic încât este greu să crezi că va muri vreodată. Tot timpul avea un zâmbet pe buze, tot timpul ziceai că îi cântă sufletul. Era ca o primăvară. Aşa am perceput-o întotdeauna. De la pasiunea asta cred că i s-a tras. Era foarte încântată de motociclete şi triciclurile. Era foarte încântată de excursiile pe triciclu, cum simţea senzaţiile", a spus renumitul avocat Alexandru Niţă despre judecătoarea moartă.Reamintim că sâmbătă, 23 martie, un accident s-a produs în zona magazinului Tomis, fiind vorba de un triciclu condus de către un bărbat. Pasagera de pe tricilu a fost rănită grav, fiind transportată în comă la spital. În timpul nopţii, însă, din păcate, aceasta s-a stins. Femeia avea 35 de ani şi suferise un traumatism abdominal deschis.Potrivit IPJ Constanța în această după amiază, la ora 16.10 un bărbat a condus un tricilu pe strada Constantin Brătescu, dinspre bulevardul Tomis. În momentul în care a ajuns la intersecția cu strada Mihai Viteazu nu a respectat indicatorul Oprire, a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu un auto Dacia, condus de un bărbat pe strada Mihai Viteazu dintre bd Tomis, dar și cu un autoturism Volkswagen condus de un bărbat pe strada Mihai Viteazu dintre bd. Mamaia.În accident a rezultat vătămarea corporală gravă a pasagerei de pe triciclu și a celor doi bărbați, conducători auto.