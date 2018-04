Cine il mai poate bate pe Burleanu? "S-ar putea sa candidez peste 4 ani"

Cristi Chivu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Burleanu a castigat un nou mandat la Casa Fotbalului, invingandu-l detasat pe Ionut Lupescu, cel care era considerat mare favorit inainte de scrutin. Cristi Chivu, personaj care ar fi urmat sa se alature echipei lui Lupescu in cazul in care "Kaiserul" castiga alegerile, a recunoscut superioritatea lui Burleanu si a declarat ca ia in calcul sa candideze peste 4 ani. "E un scor zdrobitor, dar eu stiu sa pierd dupa atatia ani in sport. Noi stim sa pierdem. Conteaza numarul mare de votanti care l-au ales pe Razvan, despre asta e vorba. Acceptam infrangerea si ii dorim succes invingatorului. Vezi si: Gigi Becali, despre infrangerea lui Ionut Lupescu: "Daca nu e Securi ...