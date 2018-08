Cine l-a ”lucrat” pe Edi Iordanescu: ”Ei sunt antrenorii adevarați, nu Conceicao!”

Cand regele lui Ionesco moare, nu poate accepta ca lumea va ramane si in absenta lui, asa ca vrea sa o traga dupa el. Intr-o regie absurda, are nevoie ca universul cunoscut sa intre si el in disolutie, cam asa cum face si PSD astazi, parjolind culturi si lasand porci morti sa pluteasca pe Dunare.

La un an de la drama care a îndoliat întreaga suflare a muzicii din România, DJ Vix a făcut mărturisiri sfâșietoare despre bunul său prieten DJ Snatt, care s-a stins fulgerător. Visul de o viață