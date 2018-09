Cine nu are voie sa fie nas de cununie. Tu stiai asta?

nascununie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nasii sunt prezenti in doua momente importante prin care trece un crestin-ortodox: botezul si casatoria. Ei devin parinti spirituali ai celui botezat sau ai mirilor pe care-i cununa. Biserica are, insa, o serie de reguli stricte pentru ca cineva sa poata fi nas. Atat botezul, cat si cununia, sunt considerate de Biserica slujbe speciale, numite Taine. Amandoua reprezinta o renastere spirituala: cel botezat se naste in viata de crestin, iar mirii se nasc in viata noua, aceea a unei familii. De aceea, spun oamenii Bisericii, la ambele Taine trebuie sa asiste parintii spirituali sau nasii. In cadrul logodnei, nasii pun, impreuna cu preotul slujitor, inelele pe degetele mirilor, pun si iau de pe cap cununiile mi ...