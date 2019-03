Cine o ajuta pe Anca Serea sa-si creasca cei cinci copii: "Ea gateste de cele mai multe ori pentru toata lumea"

Anca Serea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a aflat cine o ajuta pe Anca Serea sa-si creasca cei cinci copii. Vedeta are un ajutor de nadejde, zi si noapte! Anca Serea are o familie numeroasa si, ce-i drept, nu-i usor sa fii mamica a cinci copii. Insa artista reuseste sa se imparta cu brio intre viata de familie si cea profesionala deoarece are un ajutor de nadejde. Mama ei o ajuta extrem de mult atunci cand vine vorba despre anumite treburi de-ale casei. „Avem doua case. Intr-una locuieste mama mea, care ma ajuta foarte mult. Si in cealalta noi, cu copiii. Ea gateste de cele mai multe ori pentru toata lumea. Ma ajuta cu cei mici, uneori chiar si la teme. Facem niste sacrificii si muncim pentru ei, pentru ca nu se poate daca nu muncesti si ...