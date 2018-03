Cine se alatura mișcarii #Rezist: o celebra scriitoare o critica pe Dancila

Mișcarea ce s-a dezvoltat atât pe Facebook cât și în stradă, #Rezist, are de azi un nou susținător celebru. O scriitoare o critică pe Viorica Dăncilă, premierul României, considerând-o ”incompetentă”. Mai exact, este vorba despre scriitoarea Ana Blandiana, care a afirmat că mișcarea are, de partea ei, pătura intelectuală a societății românești. În plus, autoarea a […]