Cine sunt cele patru fete din Maramures care au murit in tragedia de la Jibou

Patru tinere au pierit, astazi, intr-un cumplit accident feroviar produs la Jibou, in judetul Salaj. Madalina, Sara, Claudia si Maria, cu varste cuprinse intre 20 si 21 de ani, au murit pe loc, dupa ce masina lor a fost lovita de un tren. Soferita masinii, Sanda Ungur, a fost transportata in stare grava la spital. Vezi si: Accident GRAV in Salaj! Patru tinere cu varste de 21 si 22 de ani au murit, astazi, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren Cele cinci tinere se intorceau de la Cluj-Napoca, unde participasera la festivitatea Absolventilor Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, unde era studenta Sanda Ungur. Cele patru tinere care au murit erau din Maramures si s ...