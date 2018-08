Cine sunt, de fapt, protestatarii care au aparat-o pe femeia jandarm

Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, sambata, ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care a gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat "si mai ales la ordinul cui".

Presedintele PNL, Ludovic Orban, cere audierea, in Parlament, a ministrului de Interne Camen Dan, a sefului Jandarmeriei Romane si a prefectului Capitalei, in urma violentelor de la protestele de vineri. Liderul liberalilor spune ca astfel de masuri sunt absolut necesare, de vreme ce actuala putere ...

În vârstă de 23 de ani, femeia jandarm care a fost bătută cu bestialitate în timpul protestului diasporei a fost vizitată de ministrul Sănătății. Sorina Pintea a dat vești bune despre aceasta, dar și despre alți colegi de-ai ei, care au ajuns la spital împreună cu alți participanți la miting. Oficialul a dezvăluit și ce […] The post Prima reacție a jandarmeriței după ce a fost bătută la mitingul diasporei! Ministrul Sănătății: “Nu are coloana ruptă” appeared first on Cancan.ro.