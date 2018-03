Cine sunt marii castigatori ai Maratonului Nisipului desfasurat in Statiunea Mamaia. Sute de atleti au participat la competitie (galerie foto)

“Maratonul Nisipului din acest an a fost o sărbătoare în toată regulă. Nu doar una sportivă, ci şi una cu o însemnătate aparte pentru toţi românii de pretutideni. Coincidenţă sau nu, marii câştigători ai Maratonului Nisipului au fost un basarbean şi o româncă, care au împărţit podiumul la proba “regină” şi au transmis un mesaj la unitate şi mândrie naţională cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. S-au depăşit toate recordurile de participare, au fost peste 1.500 de persoane care s-au bucurat de alergarea pe nisip. Am văzut foarte multe râsete, multă bucurie, mult entuziasm, chiar dacă vorbim de participanţii de la cei 42 de km sau de copiii care au alergat 1 km. Ediţia a VI-a a evenimentului este programată pe data de 31 martie 2019”, declară Daniel Antonaru, președintele Asociației Sportive “Sanasport”, organizator al evenimentului internațional Maratonul Nisipului.