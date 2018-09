Cine sunt noii campioni nationali ai disciplinei Triatlon Sprint, desemnati in cadrul TriChallenge Mamaia

Ciprian Bălănescu, masculin seniori, și Ștefania-Ecaterina Ion, feminin seniori, sunt noii campioni naționali ai disciplinei Triatlon Sprint, desemnați în cadrul TriChallenge, cel mai mare triatlon din Sud-Estul Europei.Potrivit organizatorilor, în clasamentul general masculin, Ciprian Bălănescu a fost urmat de Nicolae Seitan, care câștigă segmentul de vârstă U23, și de Sorin Boriceanu.Andrei Sergiu Chis devine, la aceeași probă, lider al categoriei masculin Juniori 17-19 ani.La feminin, după Ștefania-Ecaterina Ion termină Andreea Teodora Bălan, care își adjudecă și coroana categoriei U23, și Ana Maria Tănase.Rebecca Pojar câștigă, în această competiție, categoria Juniori 17-19 ani.Și Campionatul Național de triatlon pe distanță Half și-a desemnat câștigătorii, cu un podium masculin compus din Alex Diaconu, Mihai Vigariu și Hunor Beres.La feminin, competiția a fost adjudecată, în ordine, de Adel Koter, Ionela Babeanu și Daniela Torok.Și Campionatul Național de Aquatlon îi are, drept câștigători, la masulin, pe Mihail Chindriș, urmat de George Iulian Murar și Gheorghe Tănase. Secțiunea feminină are podiumul ocupat de Otilia Dantiș și Mihaela Alina Dobrescu.La Juniori, Campionatul Național de Aquatlon a fost câștigat, la masculin, de Andrei Sergiu Chis, Cosmin Dănilă și Dumitrel Cosmin Safca. Secțiunea feminină a fost adjudecată de Rebecca Pojar, Dayana Budișan și Miruna Postolache.Peste 1.600 de sportivi din 16 țări s-au înscris la startul festivalului multisport TriChallenge, ajuns, deja, la a zecea ediție.În premieră, în cadrul competiției, au loc trei campionate naționale: Campionatul Național pe distanța half-triathlon, Campionatul Național de Sprint și Campionatul Național de Aquatlon.În plus, TriChallenge a reprezentat o etapă premium, în cadrul Cupei României Bittnet RTS.Până în prezent, TriChallenge Mamaia a fost și gazda a două cupe Europene, ajungand astfel pe harta europeana a competițiilor majore de triatlon.Sursa foto: Facebook