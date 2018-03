Cine sunt pesedistii ce conduc Regiunea Sud-Est din care face parte si organizatia PSD Constanta. Vezi CV-urile

Ieri, în cadrul Congresului extraordinar al PSD au fost validaţi vicepreşedinţii pe regiuni de dezvoltare.(Bacău, Botoşani, Vaslui, Iaşi, Neamţ, Suceava):(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman):(Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea):(Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş):(Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj):(Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu):şti - Ilfov:Data naşterii 15.11.1980Stare civila necasatoritaEXPERIENŢA PROFESIONALĂPerioada: 2016-prezentDeputat PSD Camera DeputatilorPerioada: 2014- 2016Functia: Expert comunicareAsociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara- Investitii Teritoriale Integrate Delta DunariiPerioada: 2010- 2016Functia: ExpertGrup Parlamentar PSDParlamentul Romaniei Camera Deputatilor, Grup PSDPerioada: 2009-2010Functia: ConsilierCabinet parlamentarEDUCAŢIE ŞI FORMARE2011Colegiul National de AparareCurs: Introducere in securitatea nationalaOras: Bucuresti2011Institutul Diplomatic RomanMaster Relatii internationaleOras: Bucuresti2011-2012Scoala Europeana „Ovidiu Sincai”Romania- Strasbourg2010Institutul Ovidiu SincaiMaster Management PoliticOras: Bucuresti2010Institutul National DemocratFormare de formatori in domeniul participarii politiceOras: Bucuresti2010British CouncilEnglish CourseOras:Bucuresti2009Institutul Diplomatic RomanCurs Analiza si consiliere politicaOras: Bucuresti2009Fundatia Friedrich EbertBursa pentru tinerii politicieniRomania2007-2009Universitatea OvidiusFacultatea Istorie si Stiinte PoliticeMaster Politica Mondiala si EuropeanaOras: Constanta2005-2008Universitatea OvidiusFacultatea LitereSpecializarea Engleza- SpaniolaOras: Constanta2003 - 2007Universitatea OvidiusFacultatea de Istorie si Stiinte PoliticeSpecializarea Stiinte PoliticeOras: Constanta1995 - 1999Liceul teoretic GRIGORE MOISILOras: TulceaProfil: limbi straine - franceza si englezaAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALELimba maternăRomânăLimbi straine cunoscuteEngleza - AvansatFranceza - MediuSpaniola - MediuAptitudini şi competenţeOperare PC - Word, Excel, Outlook, Internet ExplorerAptitudini şi competenţe socialesociabila, organizatadisponibilitate la program prelungit, cand atributiile postului o cerspirit de echipaAlte activitatiHobbyCalculatoare/Internet, Turism/Excursii, LiteraturaPermis conducereCat. B, Data obtinerii 10.04.2003Apartenenţă politică: Partidul Social DemocratData naşterii: 14.09.1965Stare civilă: necăsătorit (un copil)Experienţa profesională:12 iunie 2015 - prezent - Presedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est17 mai 2013 - prezent - Vicepreşedinte al Confederaţiei Europene a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI)14 martie 2013 - prezent - Preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România2010 - 24 mai 2013 - Presedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est2004 - martie 2013 - Vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România2000 - 2002 - Preşedinte Executiv al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România2000 - prezent - Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea1996 – 2000 - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea1995 – 1996 - Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea1992 - 1995 - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea2000 - 2002 - Vicepreşedinte al Consiliului de Dezvoltare Regională, ADR 2 Sud-Est1990 - 1995 - Director general – SC Seven Stars S.A. Focşani1984 - 1990 - Operator calculator – Intreprinderea de Confecţii Focşani (Oficiul de calcul)Studii:1999 - 2003 - Facultatea de Ştiinte Politice - Licenţiat în Ştiinte Politice - SNSPA2001 – Diploma absolvire – curs organizat de I.R.I. în S.U.A.1999 – Atestat funcţionar public – Fundaţia Academică „Petre Andrei” - IaşiActivitate politică:20 februarie 2010 - ales vicepreşedinte al Partidului Social Democrat2005 - membru al Comitetului Executiv National al PSD1993 - prezent membru al Biroului Executiv Central al PDSR/PSD12 iulie 2003 - prezent Preşedinte al PSD Vrancea22 februarie 2003 - 12 iulie 2003 membru al PSD Vrancea2001 - 22 februarie 2003 - Preşedinte al Organizaţiei Vrancea a Partidului Social Democrat1993 - 2001 - Preşedinte Organizaţia Vrancea a Partidului Democraţiei Sociale din Româniaiunie 1992 - oct. 1993 - Preşedinte al Frontului Democrat al Salvării Naţionale, organizaţia Vrancea1992 - membru fondator al Frontului Democrat al Salvării Naţionale din România1990 - 1992 - Vicepreşedinte Organizaţia de Tineret a FSN