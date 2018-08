Cine va fi viitorul procuror sef al DNA. Ce spune ministrul justitiei, Tudorel Toader despre candidatii la functia de conducere a DNA

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă oferă imagini senzaționale cu nepotul dictatorului Muammar Gaddafi, aflat pe litoralul Mării Negre! (Reduceri mari la jocuri PC) Unul dintre descendenții liderului libian omorât de revoluționari în 2011 pleacă în papuci de baie de la hotel spre un club celebru din Mamaia, după două vorbe cu amicii în parcare! […] The post Unul dintre nepoții dictatorului Gaddafi a ”fugit” cu papucii de baie dintr-un hotel din Mamaia! appeared first on Cancan.ro.