Cineastul mexican Guillermo del Toro va face din toamna un musical stop-motion „Pinocchio” pentru Netflix

Cineastul mexican Guillermo del Toro va realiza un musical stop-motion „Pinocchio” pentru Netflix, acesta fiind primul lui proiect după „Shape of Water”, care a primit anul acesta patru premii Oscar, informează News.ro.

El va scrie, regiza şi produce noua adaptare a romanului scris de Carlo Collodi. Pentru del Toro acesta nu reprezintă primul proiect de animaţie în care este implicat, însă până în prezent rolul său a fost de producător şi consultant pentru „Megamind”, „Puss in Boots”, „Rise of the Guardians” şi „Book of Life”.

„Nicio altă formă de artă nu mi-a influenţat viaţa şi munca mai mult decât animaţia şi niciun personaj din istorie nu are o legătură mai mare cu mine decât Pinocchio”, a transmis cineastul într-un comunicat citat de The Hollywood Reporter. „În povestea noastră, Pinocchio este un suflet inocent cu un tată indiferent care se pierde într-o lume pe care nu o poate înţelege. Porneşte într-o călătorie extraordinară în urma căreia îşi înţelege tatăl şi lumea reală. De când mă ştiu am vrut să fac acest film”.

Producţia este programată să înceapă toamna aceasta.

Patrick McHale, care a creat miniseria de animaţie „Over the Garden Wall” şi a scris episoade pentru „Adventure Time”, este coscenarist, iar Mark Gustafson, cunoscut pentru „Fantastic Mr. Fox”, va fi coregizor.

Guy Davis, care a mai colaborat cu del Toro, va fi designer de producţie, iar păpuşile folosite pentru film vor fi create de compania Mackinnon & Saunders, cunoscută pentru „Corpse Bride”.

Jim Henson Company şi ShadowMachine produc filmul împreună cu Guillermo del Toro.