Cineastul neozeelandez Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani

Geoff Murphy, actorul și regizorul neozeelandez cunoscut pentru pelicule SF și de acțiune din anii ´80-´90, precum "Sechestrați în tren", a murit luni, la vârsta de 80 de ani, anunță Variety.

Geoff Murphy este cunoscut pentru filme ca "The Quiet Earth" (1985) și pelicule de acțiune precum "În luptă cu timpul/ Race Against Time" (2000) și "Sechestrați în tren/ Under Siege 2: Dark Territory" (1995), scrie Mediafax.

Printre colaborările sale celebre se numără "Orașul infernului/ Dante's Peak", cu Pierce Brosnan și Linda Hamilton (1997), și seria "Stăpânul inelelor/ Lord of the Rings", filme pentru care a condus unități secundare de producție.

Moartea lui Geoff Murphy a fost confirmată de Comitetul pentru Film din Noua Zeelandă, care l-a numit "una dintre figurile majore pentru renașterea cinematografiei neozeelandeze de la finalul anilor ´70 și în anii ´80".

Ca scenarist, regizor și producător, Murphy a semnat trei pelicule - "Goodbye Pork Pie", "Utu" și "The Quiet Earth", considerate în prezent titluri clasice.