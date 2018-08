Ciobanul si cainele

Marian Manole susține că a încercat să-și contacteze cumnatul, pe Petru Mircea, pentru a-l înștiința că mormântul Mădălinei Manole a fost vandalizat. Acesta refuză însă să-i răspundă la telefon. Pe 14 iulie s-au împlinit 8 ani de la decesul fulgerător al Mădălinei Manole, însă scandalurile dintre familia regretatei artistei și soțul acesteia, Petru Mircea, par […] The post Mormântul Mădălinei Manole a fost vandalizat! Fratele artistei este disperat appeared first on Cancan.ro.

Dani Mocanu a plătit ca să apară cu mascații într-un videoclip. Manelistul ar fi dat 1.000 de euro Jandarmeriei Dâmbovița, sub formă de sponsorizare. În acest caz a fost deschis un dosar penal și care e cercetat chiar șeful Jandarmeriei, colonelul Matei Viorel Dumitru. Inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa e cercetat de […]