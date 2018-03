Ciocniri violente la Kiev intre manifestanții anticorupție și poliție. Zeci de arestari și raniți in randul susținarorilor lui Mihail Saakasvili

Cel puţin zece persoane au fost rănite şi 50 au fost arestate, sâmbătă, la Kiev în cursul unor confruntări între poliţie şi manifestanţi anticorupţie care au amplasat o tabără de corturi în apropierea sediului parlamentului, relatează AFP.

'Şase manifestanţi au avut nevoie de îngrijiri medicale, patru poliţişti au fost răniţi' în urma confruntărilor, a declarat comandantul poliţiei din Kiev, Andriy Kryshchenko, pentru canalul de televiziune '112'. Un număr de 50 de persoane care au opus rezistenţă forţelor de poliţiei au fost arestate, a adăugat el potrivit agerpres.



Zeci de susţinători ai fostului preşedinte georgian Mihail Saakaşvili, care a devenit adversar în Ucraina, şi-au instalat corturile în luna octombrie şi au organizat în mod constant mitinguri cerând demisia preşedintelui Petro Poroşenko.

Potrivit comandantului poliţiei, forţele de ordine au intervenit împotriva instalării taberei de către opozanţi. Ei sunt anchetaţi pentru că au încercat, la sfârşitul anului 2017, să ocupe o clădire în centrul capitalei Kiev.

#Kiev today: On the road to the #Europe: pic.twitter.com/n7X1tslMI8