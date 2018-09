Cioloș arunca vina pe guvernarea PSD-ALDE: Noi am lasat țara fara pesta porcina!

Accident rutier grav pe DN 67. O persoana decedata Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN67 Motru - Târgu Jiu, la kilometrul 57+700 de metri, în zona localităţii Ciuperceni (judeţul Gorj), a avut loc în jurul orei 08.15 un accident rutier. Pe fondul neatenţiei la ...

Accident pe DN 1 intre doua autoturisme. Care este starea victimelor Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că din cauza unui eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme, circulaţia pe DN1 Făgăraş – Sibiu se desfăşoară îngreunat, pe un fir alternativ, la kilometrul 291+680 ...

INS: Salariile bugetarilor au facut salturi spectaculoase, mediul privat este in urma Românii câștigă mai bine. Însă doar dacă lucrează la stat. Aici, salariile au ajuns să fie chiar mai mari față de cele din țările dezvoltate, precum Ungaria sau Polonia. Citește mai departe...

Podul Grant din Bucuresti ar urma sa intre in reabilitare. Lucrarile vor costa 52 de milioane de lei Podul Grant din Capitala ar urma sa intre in reparatii, potrivit unui proiect al Municipalitatii, care prevede o investitie de peste 52 de milioane de lei. Potrivit Primariei, starea tehnica a podului este in prezent "nesatisfacatoare". Ultimele lucrari la Podul Grant au avut loc in anul 2006.

Roverele trimise de japonezi pe un asteroid au aterizat cu bine si au trimis deja primele imagini Doua rovere miniaturale robotizate, eliberate vineri de la bordul unui vehicul spatial nipon, au reusit sa se plaseze pe suprafata unui asteroid, iar sambata au trimis deja primele imagini.

Val de accidente ingrozitoare in Romania, in ziua echinoctiului de toamna. Moment astral funest? Sâmbătă seara şi duminică dimineaţa au avut cel puţin 6 accidente rutiere soldate cu morţi. Poate fi vorba de un moment astral nefavorabil, sub impactul echinoctiului de toamna? Citește mai departe...

Planurile Pro Romania pentru europarlamentare: Daniel Constantin dezvaluie de ce candideaza Ponta EXCLUSIV Fondatorul formațiunii politice Pro România, Daniel Constantin, a fost invitatul celei mai recente ediții a emisiunii Pu ...

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au fost protagoniștii unor momente tensionate ce s-au petrecut chiar în sediul poliției. În cursul zilei de sâmbătă, cei doi au mers să negocieze cu jurnalistul care l-a acuzat de agresiune pe soțul vedetei.

O vedetă face dezvăluiri despre Andra Măruță! Se pare că este vorba despre o colaborare muzicală, așteptată de toți fanii îndrăgitei cântărețe. Au mai rămas doar câteva zile până la concertele „Tradițional" de săptămâna viitoare. Ei bine, alături de Andra va urca pe scena Sălii Palatului și îndrăgita cântăreață de muzică populară Veta Biriș.