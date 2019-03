Cioloș s-a sucit și vrea alegeri locale in doua tururi. Ce spunea in 2016 fostul premier

Dacian Cioloș s-a râzgândit și a cerut, în acest week-end, organizarea de alegeri locale în două tururi. În 2016, însă, pe vremea când era premier, deși PNL i-a cerut să emită OUG pentru privind alegerea primarilor în două tururi, Dacian Cioloș nici nu voia să audă.

„Avem nevoie de alegeri în două tururi. Îl invit pe domnul Tăriceanu să susţină alături de PNL, alături de USR, alături de PMP, alături de UDMR şi ce partide mai avem în Parlament, că eu cred că numai PSD-ul nu e de acord cu două tururi aşa cum stau lucrurile acum. Păi atunci ce discuţie mai avem? Hai să votăm legea”, a spus Cioloș în acest week-end.

Pe 19 ianuarie 2016 însă, Dacian Cioloș refuza să emită OUG pentru alegeri în două tururi, deși putea face acest lucru, spunând că Parlamentul trebuie să se ocupe de modificarea legislației electorale:

“Consideram ca in Parlament este locul dezbaterilor pentru modificarea legislatiei privind alegerile. Am organizat consultari cu partidele. In cele din urma, fie ca e vorba de ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei, fie ca este asumarea raspunderii Guvernului - ambele sunt instrumente care aduc Guvernul in fata Parlamentului astfel incat tot o majoritate transeaza. Guvernul oricum in sistemul democratic nu poate sa intervina si sa modifice legislatia fara acordul Parlamentului”, spunea el, la “Ora premierului”, dezbatere organizată în Parlament la solicitarea PNL, privind alegerile în două tururi.