Ciolos, despre scandalul Iohannis-Dancila: Cand esti slab si incoerent, nu contezi pe plan extern

Ciolos

Fostul premier Dacian Ciolos a comentat, vineri, cererea de demisie formulata de Klaus Iohannis la adresa Vioricai Dancila. Liderul Miscarii Romania Impreuna spune ca sub Dancila s-a vazut cel mai clar ca adevaratul sef al Guvernului e, de fapt, Liviu Dragnea si ca scandalul pe politica externa face din Romania un stat slab si incoerent, care nu conteaza pe plan international.



"E mult mai evident acum decat in cazul guvernelor precedente ca Guvernul actual nu e condus de Viorica Dancila, ci de Liviu Dragnea. Una e cand in politica interna partidul isi asuma anumite decizii ale Guvernului, dar cand in politica externa folosesti Guvernul ca sa pui tara intr-o situatie dificila si complexa si nu respecti Constitutia, care spune clar ca atributiile in politica externa predominante sunt cele ale presedintelui, deja lucrurile nu mai raman in interiorul frontierelor si risca sa puna Romania intr-o lumina proasta. Din punctul acesta de vedere, pozitia dl presedinte Iohannis e una ferma si binevenita", a spus Ciolos, la Europa FM.



Acesta a spus ca el a discutat cu presedintele inainte de orice vizita externa.



"Discutam si pregateam impreuna vizitele externe, chiar si cand erau componente economice sau care tineau de atributiile Guvernului. Nu poti sa gandesti relatia unei tari pe bucati. Nu poti sa ai relatia presedintelui, Guvernului, Parlamentului cu o tara. Esti judecat din punctul asta de vedere si dai dovada de slabiciune si incoerenta si, atunci cand esti slab si incoerent, in politica internationala nu prea contezi. Exista riscul sa nu fii coerent cu linia pe care o da politica exerna a unei Uniuni din care faci parte", a mai explicat Ciolos.



"Guvernele PSD nu guverneaza pentru Romania, ci pentru Dragnea"



Ciolos spune ca Iohannis, prin pozitia de azi, a deschis posibilitatea ca jocurile sa se reseteze pe scena politica.



"Nu stiu daca se va ajunge la o cadere a Guvernului, depinde de ce se va intampla in PSD si din punct de vedere institutional de ce se va intampla in Parlament. Cu siguranta situatia in care ne aflam e una daunatoare in Romania, cum e din 2017 incoace, de cand guvernele care s-au succedat nu guverneaza pentru Romania, guverneaza pentru PSD si mai ales pentru liderul PSD. Pozitia presedintelui mi se pare ca deschide calea pentru o reasezare a fortelor institutionale executive in Romania, pentru ca presedintele e parte a puterii executive", spune fostul premier.



Liderul Miscarii Romania Impreuna a fost intrebat si daca nu era previzibil acest scandal inca de la numirea lui Dancila.



"Nu stiu prin ce test prealabil a putut sa o treaca presedintele pe Dancila, a numit-o la propunerea PSD-ului. Pozitia mea a fost ca nu era alegerea cea mai buna dna Dancila, dar am pornit de la premisa ca dl presedinte a avut alte elemente si modul dansului de abordare.



Chiar daca premierul e neconflictual, din punctul meu de vedere, premierul nu prea are autoritate, autoritatea e in alta parte. Degeaba e premierul neconflictual daca cel care are autoritate e conflictual si merge dincolo de limitele si atributiile pe care le are in stat. Pentru ca poate sa fie el presedintele partidului cel mai bine reprezentat in Parlament, dar aici e vorba de pozitii in stat. Eu cred ca dna Dancila are de ales intre a fi demna si a nu fi demna si asta e o alegere personala si proprie", a mai spus Dacian Ciolos.



"Daca disputa aduce lumina, atunci vom fi castigati cu totii"



Despre conflictul dintre Guvern si BNR, Ciolos spune ca dialogul este esential, insa acesta trebuie sa existe cu "oameni care stiu si pot sa dialogheze".



"Factura o sa o platim cu totii. Inflatia creste nu pentru ca BNR abuzeaza sau pentru ca cineva vrea raul Guvernului sau al Romaniei, ci pentru ca sunt niste oameni care nu inteleg ca sunt legi care nu se fac in Parlament, sunt legi naturale, legi economice, si legile economice nu poti sa le schimbi nici prin ordonanta de urgenta, nici prin decizii in Parlament oricata majoritate ai avea", a explicat fostul premier.



Intrebat in final cine pierde si cine castiga din acest scandal, Ciolos a raspuns scurt: "Pierde Romania pe termen scurt, dar daca aceasta disputa poate sa duca la limpezirea apelor in Romania, atunci vom fi cu totii castigati".

