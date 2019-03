Ciolos: Indiferent ce se va intampla pana in 2020, voi fi si candidat pentru Parlamentul Romaniei

Fostul premier Dacian Ciolos, cel care deschide lista Aliantei USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat, duminica, la Constanta, ca, indiferent ce se va intampla pana in anul 2020, el va candida si pentru Parlamentul Romaniei, pentru ca, spune el, proiectul sau este in Romania.