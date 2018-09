Ciprian Marica - Am cedat drepturile de utilizare a marcii FC Farul catre AS CS Farul

Am intrat în posesia drepturilor de utilizare a mărcii FC Farul și le-am cedat către AS CS Farul, care, de săptămâna viitoare, de luni, se va numi FC Farul Constanța. Am trimis înștiințare oficială și la Asociația Județeană de Fotbal Constanța asupra faptului că AS CS Farul are drept de utilizare a mărcii FC Farul și de a evolua sub numele de FC Farul, a precizat Ciprian Marica.