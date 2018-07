Ciprian Marica: Mi-am zis ca e momentul sa pun umarul la renasterea unui mare brand, Farul, prin copiii Constantei

Oameni buni, ar cam fi cazul să se oprească aici tensiunile, prostiile, speculațiile, aruncatul prafului în ochi. Gata! Am investit o sumă de bani într-un brand, am fost deschis să vin alături de toți cei care pun interesele Farului mai presus de ale lor. Am venit cu inima deschisă și nu am fost intimidat de presiunile unor așa ziși “suporteri”, câțiva “vocali” care au jignit oameni de fotbal, oameni care au făcut cinste României. Am vrut doar să cunosc situația juridică și financiară a clubului SSC pentru care eram un potențial partener și asta m-a transformat într-un inamic pentru cei care reprezentau acel club. De ce oare? Ce aveau de ascuns?



S-au spus minciuni, s-au construit scenarii fanteziste. S-au pornit scandaluri, s-a aruncat cu noroi în oameni care au scris istorie la acest club, în oameni care au ajutat mișcarea sportivă constănțeană. Pentru ce, dacă toți am venit să ajutăm la reînvierea unui club important?



Pentru că, acum este foarte clar, sunt oameni la SSC care profită de iubirea pentru Farul a constănțenilor de bună credință, fani care speră că își vor duce din nou părinții, bunicii, copiii să-și aplaude idolii. La Cluj, cu U, s-a putut. La Ploiești, cu Petrolul, s-a putut. La Pitești, cu FC Argeș, s-a putut. La Arad, cu UTA, s-a putut. La Bacău, la Galați, la Brașov se poate ca toți cei care iubesc niște culori ale unui brand local să pună umărul să redea fotbalul oamenilor care-l iubesc! Foști mari fotbaliști, manageri, antrenori, comunitatea locală, autoritățile, oameni de afaceri potenți. De ce la Constanța nu se poate? De ce la Constanța câțiva inși iși hrănesc interesele proprii din sentimentele oamenilor și li se permite asta?



Să fie clar, o dată pentru totdeauna: nu mă interesează cârpelile, micile înțelegeri “ca să fie bine pentru toată lumea”. Eu nu pot să fiu manevrat după cum o cer interesele unora sau altora. Trebuie să existe un singur interes: FC FARUL CONSTANȚA! Decât să intru în mocirla făcută de alții, prefer să-mi găsesc propriul drum, chiar dacă e mai lung și mai dificil.



Eu mi-am construit drumul în viață prin fotbal, mi-am făcut un nume, o situație materială bună, pot să trăiesc liniștit dacă stau deoparte. Dar nu vreau să stau deoparte, vreau să mă implic, să ajut cu tot ce am învățat eu, să cresc sportivi cu caractere puternice. Am făcut-o la o scară mai mică prin fundația mea, mi-am zis că e momentul să o fac la scară mare, să pun umărul la renașterea unui mare brand, Farul, prin copiii Constanței, împreună cu toți constănțenii care iubesc Farul.



Eu vreau deschidere și transparență. Voi merge personal pe toate terenurile, pe toate maidanele din județ, prin toate școlile din județ. Voi căuta tineri care iubesc fotbalul, care iubesc Farul, care își doresc să ducă Farul acolo unde așteaptă orice dobrogean. Voi aduce lângă mine oameni pricepuți și pasionați. Voi discuta cu toți cei care iubesc Farul și vor să-și lege numele de renașterea clubului, sub orice formă de parteneriat. Pentru că acela care va veni măcar la un joc este un partener al acestui proiect.



Pentru mine, sentimentele acestor oameni contează enorm, pentru alții nu. Nu m-au vrut niciun moment lângă ei cei care nu pun preț pe sentimentele fanilor, ci pe propriile interese. Că aveți interese, au început și oamenii din jurul vostru să-și dea seama de ele. Cât credeți că le mai puteți ascunde?



Vreți să deschidem subiecte sensibile pentru voi, cum ar fi contracte de echipament din banii publici pe sume amețitoare sau salarii și funcții în care v-ați pus singuri? Despre angajații ale căror nume nu vreți să le rostim ca sa nu aveți probleme acasă? Nu vorbiți cam des de propuneri de 1 pauză și 2 final? De jucatori aduși cu dedicație ca sa se întoarcă ceva în anumite buzunare? Sau de spații comerciale din cadrul stadionului pe care le-ați subînchiriat? Unde se duc banii încasați din chirie? De asta vă temeți să prezentați situația la zi a clubului?



STOP, FARUL NU ESTE JUCĂRIA VOASTRĂ!



Să aveți baftă, să fiți sănătoși, dar haide să mergem fiecare pe drumul lui, fără sa ne mai împiedicam unii de ceilalți. Vom vedea la final care proiect se mulează pe așteptările oamenilor.