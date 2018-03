Circ pe suspendarea viceprimarului Harabagiu. Primarul Mihai Chirica: "Ordinul a venit, dar nu i-a fost comunicat". Replica sefului PSD Iasi a venit prompt

Gabriel Harabagiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi Prefectura a comunicat ordinul prin care viceprimarul Gabriel Harabagiu isi pierde calitatea de ales local, situatia pare tot mai complicata. Primarul Mihai Chirica a mentionat astazi ca desi hartia ar fi ajuns in Palatul Roznovanu, aceasta nu a fost comunicata viceprimarului. In aceste conditii, viceprimarul ramane in functie conform edilului si poate semna documentele in locul sau. Practic, secretrarul primariei, Denisa Ionascu, nu i-a inmanat inca adresa respectiva. De altfel, Mihai Chirica a sustin ca juristii primariei inca analizeaza situatia. "Nu este nici o problema legata de asministrarea primariei. Functionarii isi vor primi salariile. Semneaza cine trebuie conform legii. ...