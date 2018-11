Circa 7.000 de firme din Capitala, premiate de CCIB; AGERPRES, premiu pentru profesionalism in reflectarea fenomenului economic

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a premiat miercuri, în cadrul celei de-a XXV-a ediţii a Topului Firmelor, 6.922 de firme din Capitală şi a acordat şi o serie de premii speciale, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES primind Trofeul de excelenţă pentru obiectivitate şi profesionalism în reflectarea fenomenului economic. "Onorându-şi tradiţia de iniţiator al instituţiilor economiei româneşti moderne, Camera bucureşteană premiază consecvenţa, dezvoltarea şi contribuţia la construirea unui ţesut economic complex, cu impact măsurabil asupra evoluţiei ecosistemului economiei în societate. La 150 de ani de la înfiinţare, Camera bucureşteană dovedeşte că are suflul necesar pentru a fi mult timp de aici înainte, la toate nivelurile, vocea echilibrată şi ascultată a celei mai puternice comunităţi de afaceri a ţării, cea a Capitalei, şi un liant natural între nevoile mediului de afaceri şi decidenţi.(...) De un sfert de veac premiem excelenţa în toate formele ei. Prezentăm afaceri de succes, dar nu uităm că în spatele acestora sunt oameni, antreprenori vizionari, manageri consecvenţi, echipe dedicate, creative şi pline de pasiune. Dincolo de clasamente şi metodologii, de rezultate financiare de top, îi premiem pe cei care îşi doresc mâine să fie mai buni decât azi. Topul firmelor din Municipiul Bucureşti s-a dovedit de-a lungul timpului o excelentă oportunitate de a cunoaşte manageri inovatori şi antreprenori vizionari", a declarat, la deschiderea evenimentului, preşedintele CCIB, Sorin Dimitriu. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Acesta a subliniat faptul că laureaţii de azi fac parte din cea mai dinamică şi puternică comunitate de afaceri a ţării, cea a Capitalei, unde rata şomajului este de numai 1,4%, faţă de 3,4% media la nivel naţional. De asemenea, Bucureştiul concentrează peste 23 de procente din total firmelor active în România şi 21% din totalul salariaţilor ţării, precum şi 30% din suprafaţa de vânzare şi desfacere cu amănuntul, 16% din valoarea exporturilor româneşti, 29% din valoarea importurilor şi 60% din activitatea de cercetare. Nu în ultimul rând, peste 60% din totalul investiţiilor străine realizate în România se află în Bucureşti. "Avem şi o serie de premii speciale, recompensând simbolic oameni pasionaţi şi entuziaşti, care au dezvoltat proiecte frumoase pentru a promova idei, produse şi servicii, dar şi profesionişti din domeniul jurnalismului. Sunt oameni care în momente dificile vă pot face să mergeţi mai departe, vă pot aduce informaţia de care aveţi nevoie sau poate partenerii pe care îi căutaţi", a mai spus Dimitriu. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Potrivit CCIB, laureaţii topului au fost stabiliţi conform unei metodologii severe şi complexe, aprobată şi aplicată unitar, la nivelul întregului sistem cameral. În stabilirea clasamentelor finale au fost luaţi în calcul indicatori precum: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat, calculaţi în baza a 16 elemente extrase din situaţiile financiare depuse de companii la Ministerul Finanţelor Publice şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Astfel, dintre cele 130.653 de firme cu sediul social în Capitală, care au depus bilanţul aferent anului 2017, au îndeplinit criteriile de eligibilitate 41.987 firme, adică 32,1% din total. Dintre acestea, Camera bucureşteană premiază 6.922 firme, adică 16,5% din totalul firmelor considerate eligibile. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO În ceea ce priveşte structura pe domenii de activitate, cele mai multe companii premiate de Camera bucureşteană activează în domeniul serviciilor (2.379 firme, 34% din total), fiind urmate de firmele din domeniul comerţului (1.973 de companii, 29% din total) şi de cele cu profil industrial (1.384 firme, 20% din total). Remarcăm faptul că CCIB a premiat anul acesta, potrivit metodologiei de top, 415 companii ce activează în construcţii, respectiv 6% din totalul companiilor laureate. În clasamentul întocmit de Camera bucureşteană, o pondere de 6% revine domeniului cercetare, dezvoltare şi inovare (respectiv 387 entităţi premiate), turismului, 3% (240 firme laureate), iar agriculturii, silviculturii şi pescuitului, 2% (144 companii). În vederea realizării unui clasament cât mai obiectiv, în cadrul fiecărei grupe sunt premiate companiile pe cinci clase de mărime: întreprinderi foarte mari, mari, mijlocii, mici şi microîntreprinderi. Cele 6.922 companii concentrează o cifră de afaceri de aproape 69 miliarde euro, un profit din exploatare de peste şase miliarde euro şi 578.060 de salariaţi. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO - ANP AGERPRES a primit 'Premiul Special pentru obiectivitate şi profesionalism în reflectarea fenomenului economic'. În imagine: Nicoleta Gherasi (stg.), redactor-şef redacţia ştiri economice AGERPRES, şi fostul preşedinte Emil Constantinescu. Pe lângă distincţiile acordate pentru rezultatele economice obţinute în anul 2017, în cadrul evenimentului au fost decernate trofee de excelenţă companiilor care în ultimii cinci ani s-au clasat pe prima poziţie în competiţia elitelor, respectiv trofeul "George G. Assan", pentru "Brandul românesc al anului", acordat companiei Zarea SA, trofeul "Ioan V. Socec", Digi 24, pentru sprijinirea antreprenoriatului prin proiectul România Fast Forward. Trofee de excelenţă au mai primit Universitatea Politehnică Bucureşti, pentru împlinirea a 200 de ani dedicaţi instruirii tinerilor, Radiodifuziunea Română pentru 90 de ani de activitate în serviciul public, ANP AGERPRES, pentru obiectivitate şi profesionalism în reflectarea fenomenului economic, TVR, pentru promovarea comunităţii de afaceri. De asemenea, au mai primit trofee de excelenţă Bucureşti FM şi Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurătorii.AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)