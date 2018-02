Circulatia feroviara este data peste cap din cauza viscolului. Lista trenurilor anulate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora se circula pe toate magistralele si nu sunt trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a tarii – Bucuresti, Craiova, Galati si Constanta – aflata sub incidenta codului portocaliu de viscol si temperaturi scazute se desfasoara operatiuni cu utilaje de interventie, drezine pantograf si pluguri de zapada. De asemenea, sunt pregatite locomotive Diesel de rezerva, au fost suplimentate echipele de interventie iar garniturile de tren sunt verificate inainte de plecarea in cursa. In acest context, pentru data de 27 februarie se me ...