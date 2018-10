Circulatia tramvaielor a fost blocata pe Cuza Voda de doua ori in aceeasi zi, de acelasi sofer

circulatie tramvaie blocata CTP Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Circulatia tramvaielor a fost blocata miercuri dimineata, in intervale orare diferite, de o masina parcata pe Strada Cuza Voda, de doua ori consecutiv, de catre acelasi sofer. Incidentul a avut loc in apropierea intersectiei cu Strada Armeana, la semafor, intre orele 10:48 – 10:59 si 11:30 – 11:41. Vehiculele nu au putut inainta din cauza masinii parcate chiar in zona care intra in gabaritul vagoanelor, acestea avand de efectuat si un viraj usor la stanga in intersectia in cauza. "Ii rugam insistent pe toti conducatorii auto sa evite parcarea autoturismelor langa calea de rulare a tramvaielor, pentru a nu afecta calatoriile a mii de persoane si a provoca disfunc ...