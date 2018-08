Circulatie oprita in Nicolina. Doua strazi vor fi reabilitate

strazile Izvor si Pompieri schite lucrari circulatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de joi, 23 august, pana vineri, 7 septembrie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe strazile Izvor si Pompieri din cartierul Nicolina II (tronsoanele marcate in schita atasata). Traficul rutier pe aceste artere va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita. Citeste si: Mai multe tramvaie au ramas blocate din cauza unei masini parcate aiurea pe calea de rulare De asemenea, pana vineri, 7 septembrie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele municipalitatii fac reparatii si pe strada Lacului, iar pana vineri, 31 august, pe strada Carpati din acelasi ...