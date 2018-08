Circulatie oprita in zona Frumoasa. O strada va fi reabilitata

Frumoasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de vineri, 17 august, intre orele 9.00 si 16.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Plantelor din cartierul Frumoasa. Traficul rutier pe aceasta artera va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. Citeste si: Continua lucrarile de modernizare pe bulevardul Primaverii In plus, incepand de astazi, 16 august, pana vineri, 7 septembrie, între orele 8:00 si 18:00, echipele Citadin SA vor face reparatii în functie de conditiile meteorologice, pe strada Lacului din cartierul Nicolina II. De asemenea, pâna vineri, 31 august, echipele municipalitatii vor continua sa lucr ...