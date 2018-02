Circuli cu masina plina de zapada? Te poti transforma in criminal: O bucata de GHEATA de pe un TIR a ucis un sofer nevinovat, pe loc

Parbriz spart google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost plan rosu de salvare pe un drum european din Vaslui. Doua masini s-au ciocnit frontal, dupa ce pe parbrizul uneia dintre ele a cazut o bucata de gheata desprinsa de pe prelata unui TIR. Soferul autoturismului care venea din sens opus a murit pe loc. In masina care a intrat pe contrasens se aflau si doi copii, care au scapat teferi. Tragedia readuce in atentie pericolul pe care-l reprezinta in trafic masinile care nu sunt curatate de zapada. La o viteza de o suta de kilometri pe ora, o bucata de gheata desprinsa de pe un autoturism poate lovi o alta masina cu o putere de cateva tone Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...