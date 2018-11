Citarea Elenei Udrea in Costa Rica, motiv de amanare in doua procese in Romania

Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc in peninsula Kamceatka Un puternic seism cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter a fost înregistrat joi dimineaţa în apropiere de coasta estică a peninsulei Kamceatka din Orientul Îndepărtat Rus, conform ramurii regionale a Serviciului de Geofizică din cadrul Academiei Ruse de Ştiinţe, citat de Xinhua. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 78 kilometri sud de localitatea Ust-Kamchatsk, […] The post Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc în peninsula Kamceatka appeared first on Cancan.ro.

Andra Maruța, in culmea fericirii: „Simt ca plutesc!" Andra Măruță, în culmea fericirii: „Simt că plutesc!" A scris asta chiar pe pagina ei de socializare, alături de o fotografie în care apare pe scenă, alături de o trupă rock. Bineînțeles, o astfel de declarație publică a Andrei a stârnit curiozitatea fanilor, mai ales după ce aceștia doresc să afle, neapărat, dacă Andra este […]

Liderul REZIST, aplauda moartea unei jandarmerițe intr-o postare pe Facebook: One more down. Du-te dupa Giani Ieri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Mihai Dide, liderul #rezist, se declară bucuros de moartea unei jandarmer ...

Iarna și-a intrat in drepturi! Unde ninge, acum, in Romania Vreme de iarnă în Prahova, la limita cu judeţul Braşov. Poliţia anunţă că pe DN 1A ninge viscolit, vântul bate în rafale, iar pe carosabil deja s-a depus un strat de doi centimetri de zapadă. Se acţionează cu două utilaje pentru deszăpezire. Va mai ninge, anunță ANM, iar stratul de zăpada va depăși 30 de […]

Bitcoin se prabușește. A scazut la cel mai redus nivel din ultimul an Bitcoin a scăzut miercuri la cel mai redus nivel din ultimul an, sub un prag de sprijin de 6.000 de dolari pe unitate, provocând un val de vânzări pe piaţa monedelor digitale, transmite Reuters. Astfel, bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp, fiind ulterior tranzacţionat în declin cu 9%, […]

Noi gafe de exprimare ale premierului. Ce cuvant a folosit cand a vrut sa spuna "predictii" Premierul Viorica Dăncilă a făcut o nouă greşeală de exprimare, confundând cuvântul "predilecţii" cu "predicţii". Aceasta vorbea despre datele INS şi despre situaţia economică a României care infirmă, potrivit şefului Executivului, "predilecţiile Opoziţiei".

O perla care i-a aparținut Mariei Antoinette, vanduta la prețul record de 32 de milioane de dolari Un pandantiv cu perlă care i-a aparținut reginei Marie Antoinette a Franței a fost vândut pentru prețul record de 32 de milioane de dolari la o licitație organizată de casa Sotheby's la Geneva, Elveția, potrivit site-ului Associated Press. Reprezentanții casei Sotheby's spun că prețul este un record pentru o perlă vândută la licitație. Cu tot […]

Tara care l-a interzis pe Dostoievski, dupa ce a facut acelasi lucru cu Hugo si Garcia Marquez "Fraţii Karamazov", de Fiodor M. Dostoievski, se numără printre cele aproape o mie de opere literare care au fost interzise la Festivalul Internaţional de Literatură din Kuwait, organizat în perioada 14 - 24 noiembrie, scriitorul rus alăturându-se astfel lui Victor Hugo şi Gabriel Garcia Marquez.

Primele imagini cu burtica de gravida a Simonei Gherghe Au apărut primele imagini cu burtica de gravidă a Simonei Gherghe. Totul s-a întâmplat, firește, în emisiunea "Acces Direct" de la Antena 1, acolo unde Simona îl are drept co-prezentator pe Alex Velea. Ochii tuturor curioșilor s-au îndreptat către Simona Gherghe în momentul apariției acesteia, iar burtica vizibilă de gravidă nu a mai lăsat loc […]