Citate celebre ale lui Stephen Hawking. Ce spunea omul de stiinta despre Univers, Dumnezeu, Internet, oameni sau cunoastere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stephen Hawking a fost unul dintre cei mai valorosi savanti ai umanitatii. Numele sau va sta alaturi de cele ale lui Albert Einstein si Isaac Newton. Hawking a avut foarte multi admiratori in timpul vietii, dar si critici. Celebra ramane fraza lui potrivit careia „Universul a fost un rezultat firesc al legilor fizicii, iar Dumnezeu nu a fost necesar in acest proces”. Iata cateva dintre frazele celebre pe care marele om de stiinta le-a facut publice de-a lungul vietii sale. „Ar fi o pierdere de timp sa fiu furios pentru handicapul meu. Omul trebuie sa mearga inainte, iar eu nu am facut-o tocmai rau. Oamenii nu vor avea timp pentru tine daca tu esti mereu furios si te plangi”. „Perspectiva de a muri ...