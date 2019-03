citesteDobrogea: Centenarul veteran de razboi Radu Popa - Treceau gloantele pe langa mine si pe langa cal (galerie foto)

„Am fost fericit că am avut calul meu alb, iar cu aparatura în spate, transmiteam «Inamicul se află la distanța de... Și sunt mulți, câtă frunză și iarbă...». Am luptat pe frontul din Odessa și treceau gloanțele pe lângă mine și pe lângă cal, dar am avut noroc să nu ne nimerească niciunul. Dar am avut colegi pe care i-a nimerit, săracii, și nu mai sunt. Așa a fost să fie!”.