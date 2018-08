Cititi, ca sa stiti ce mancati cu adevarat! Lista pateurilor vegetale cu cei mai multi aditivi alimentari

Ministerul de Finanțe face lumina: cine depune cerere de restituire a taxei auto in cazul in care leasingul a fost preluat prin novație Am adresat biroului de presă al Ministerului de Finanțe întrebarea: „Cine depune cererea de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule în cazul unui contract de leasing financiar care a fost cedat printr-un contract de novatie: primul utilizator (cedentul) sau utilizatorul final (cesionarul) din contractul de leasing financiar în condițiile în care […] The post Ministerul de Finanțe face lumină: cine depune cerere de restituire a taxei auto în cazul în care leasingul a fost preluat prin novație appeared first on Cancan.ro.

Andreea Mantea este foarte încântată de noua ei emisiune, "Te vreau lângă mine", înlocuind-o pe Bianca Drăgușanu. Dacă blondina încasa 12.000 de euro, potrivit viva.ro, ei bine, fosta prezentatoare Wowbiz și-a negociat salariul pe care îl va primi lunar. Conform informaţiilor apărute în presă, Andreea Mantea va ajunge să câştige o sumă destul de mare. Salariul ei […]

Ciutacu desființeaza protestul diasporei: Majoritatea parlamentara nu a facut lucruri atat de anti-democratice! EXCLUSIV Jurnalistul Victor Ciutacu a oferit marți o declarație pentru PSnews.ro, în care a vorbit despre protestul diasporei car ...

Cand va anunța Mircea Diaconu daca va CANDIDA la europarlamentare! Ce pregatește EXCLUSIV Europarlamentarul independent Mircea Diaconu dezvăluie, în exclusivitate pentru PSnews.ro, care va fi momentul în care v ...

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, avertizări nowcasting Cod galben de ploi sub formă de averse, valabilă pe durata următoarei ore în judeţe din Muntenia şi Transilvania.(CITEȘTE ȘI: MAREA NEAGRĂ A MAI FĂCUT O VICTIMĂ! PE CINE AU SCOS SALVAMARII LA MANGALIA) Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, în zonele montane din judeţele Prahova […]

Melescanu, despre mitingul Diasporei din 10 august: Nu inteleg foarte bine care este obiectivul protestului Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat că nu pricepe care este obiectivul mitingului Diasporei de pe 10 august din Capitală. Acesta a adăugat că ar trebui să existe o organizare mai bună a acestor proteste, pentru că pot duce la „perturbarea traficului şi atmosferei din România”.

Analiza mutarii ambasadei din Israel sta intr-o semnatura, anunta Melescanu/ Despre numirea ambasadorilor: Mi-o asum ca pe o lacuna Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, marţi, că trimiterea către instituţii a analizei asupra mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim întârzie, din cauză că mai are are nevoie de semnătura unui secretar de stat al MAE.

Bomba cu ceas de la Cotroceni - Carmen Iohannis ar putea fi audiata la Parchetul General Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, ar urma să fie audiată în cazul imobilului pierdut în instanță și de pe urma căruia familia Iohannis a încasat peste 300.000 de euro chirie.Potrivit surselor Antena 3, procurorul de caz ia în calcul audierea lui Carmen Iohannis, audierile urmând s ...

Marea Britanie se pregatește sa ceara extradarea din Rusia a doi cetațeni ruși, suspecți in cazul Skripal Londra se pregăteşte să ceară Rusiei să extrădeze doi cetăţeni ruşi suspectaţi de otrăvirea cu noviciok a fostului dublu agent rus Seghei Skripal şi a fiicei sale la Salisbury, în sud-vestul Angliei, potrivit cotidianului The Guardian, scrie AFP, conform news.roZiarul, care citează surse guvernament ...