Ciudațeniile naturii - Plantele seamana cu organele pe care le vindeca

"Lăsați mâncarea să vă fie medicament și medicamentele să vă fie mâncare!”, spunea Hipocrat, părintele Medicinei. O alta teorie veche spune că plantele au fost create de Dumnezeu, astfel încât să semene cu organele corpului omenesc şi să conţină tot ceea ce au nevoie pentru o bună funcţionare. Si daca ai auzit zicala ”Esti ceea ce mananci”, acum stii de ce, scrie realitatea.net.

Fiecărui organ al corpului îi corespunde un aliment care, nu numai că îi aduce beneficii, însă îi şi seamănă foarte mult. Privind cu atentie avantajele mai multor alimente in ceea ce priveste sanatatea, forma lor, precum si cea a organelor pe care le vindeca, se pare ca multe produse alimentare si organe se aseamana extrem de mult. Cu alte cuvinte, natura ne oferă vindecare prin fructele și legumele pe care ni le pune la dispoziție, iar ca indiciu, natura ni le oferă în forma sau culoarea organelor pe care acestea le vindecă. Coincidenta sau nu, esential este faptul ca trebuie sa profiti de acest aspect pentru a avea grija de corpul si de sanatatea ta.



Nucile

Santurile si pliurile nucilor se aseamana creierului. Ele sunt chiar impartite in 2 si reflecta emisfera dreapta si emisfera stanga a creierului uman. In afara de aceasta asemanare, oamenii de stiinta au demonstrat ca nucile pot fi benefice pentru acest organ, pentru ca sunt bogate in omega 3, un acid gras esential care stimuleaza functionarea creierului.



Morcovii



Taiati transversal un morcov si acesta va semana cu ochiul. Morcovii sunt plini de vitamine si de antioxidanti, cum ar fi beta-carotenul, care diminueaza riscul degenerarii muschilor oculari si a maculei, principala cauza a pierderii vederii la persoanele in varsta. Morcovii ajuta la reducerea riscului de a dezvolta cataracta. Totodata, aceste legume contin si vitamina A, esentiala pentru pastrarea ochilor sanatosi.



Telina



Tulpina lunga a telinei se aseamana oaselor corpului uman. Este un aliment benefic pentru rezistenta osoasa. Telina este o sursa consistenta de siliciu, care face parte din structura moleculara care ofera oaselor forta. O alta coincidenta: oasele contin 23% sodiu si telina de asemenea. Daca alimentatia dumneavoastra nu contine sodiu, iar corpul dumneavoastra il cere pentru mentinerea unei sanatati bune a oaselor, aceasta leguma va poate ajuta.



Rosiile



Daca veti taia o rosie in doua, veti remarca niste camarute care seamana cu structura unei inimi, camarute ca atriile si ventriculele. Rosia contine o substanta chimica, un antioxidant, numit licopen, ce reduce riscul bolilor cardiace si a mai multor forme de cancer. Datorita continutului mare de potasiu si fier, rosia reprezinta un aliat puternic pentru a alunga bolile cardiace.