Ciupercaria- afacerea cu investitie mica. Poate fi infiintata de orice familie: Cati bani se castiga

O mica afacere cu ciuperci poate fi infiintata de orice familie, fiind o oportunitate de afaceri in agricultura chiar si pentru persoanele care nu detin teren agricol. Cu o investitie initiala de 500 de euro si detinand spatiul adecvat (o mica cladire in curte, un beci spatios, etc.), ciupercaria poate aduce un venit lunar de 250 – 400 euro. Cum piata este inundata de ciuperci Champignon de import sau de la ciupercarii mari, se poate incepe cu ciuperca Pleurotus, care este mai putin pretentioasa si are un pret mai bun la vanzare. Din ce in ce mai multa lume vrea sa manance sanatos. Din ce in ce mai multa lume t ...