Ciutacu, reactie FURIBUNDA la salariul HALUCINANT al consilierei lui Kovesi: 'D-asta ati iesit voi in strada, atarnatorilor?'

Jurnalistul Victor Ciutacu iese la rampă cu o replică dură, după ce în presă au apărut informaţii cu privire la salariul pe care l-ar încasa consilierul personal al şefei DNA, Dana Titian. Ciutacu se declară revoltat de faptul că "bugetara Titian ridică 12.000 de euro pe lună de la casierie". "ANI mai exista? Iohannis suporta ca ia cineva mai mult decat el?", se întreabă, retoric, jurnalistul într-o postare pe Facebook.

Citeşte şi: ALERTĂ - România va fi SUB APE: Avertisment de ultim moment de la hidrologi. Care sunt zonele lovite de inundaţii

"As vrea sa vad si eu un singur tefelist #rezist revoltat ca, pe semnatura lu’ bugetara Kovesi, bugetara Titian ridica 12.000 euro/luna de la casierie. Ce presteaza un consilier de director de directie pentru banii astia? Sparge piatra in cariera? D-asta ati iesit voi in strada, atarnatorilor? Daca ati munci pe bune si ati plati fie si un leu impozite/taxe, ati lua foc. Da’ voi luati la plic, scursuri ale societatii cu pretentii de Atlas care tine pe umerii sai Planeta Pamant. Kovesi cam cat o lua? Scutiti-ma cu declaratia de avere, nici Titian nu are sporurile trecute. ANI mai exista? Iohannis suporta ca ia cineva mai mult decat el? Sau aia de la Sibiu, pur si simplu, merita? Imi produceti o acuta senzatie de voma!", a scris Victor Ciutacu pe Facebook.