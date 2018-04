Civilizatia va intra in colaps. Ce va declansa sfarsitul

civ google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un studiu finantat de Centrul Spatial Goddard al NASA arata ca civilizatia industriala va intra in colpas in urmatoarele decenii. Motivul este simplu: greselile pe care omenirea le-a facut in trecut vor fi repetate. Studiul cerut de NASA a analizat folosind modelul HANDY modul cum au decazut civilizatiile complexe. „Caderea Imperiului Roman si a Imperiului Mongol, Maur sau Gupta, dar si a Imperiului Mesopotamian sunt dovezi ca civilizatiile avansate, sofisticate si complexe pot fi fragile si efemere”, se arata in studiul citat de „The Guardian”, scrie www.rawstory.com. Cercetatorii au identificat cativa factori care trebuie luati in calcul – populatia, clima, apa, agricultura ...